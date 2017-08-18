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FİNTÜRK Erzurum verileri yayımlandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:07
FİNTÜRK Erzurum verileri yayımlandı


ERZURUM (İHA) - İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri (FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası) 2017 2. Dönem Haziran ayı verileri yayımlandı. Verilere göre Erzurum'da banka şubesi sayısı 73'e yükselirken, kişi başına düşen kredi tutarı 12,1 bin TL olarak bildirildi. 39.2 milyon TL tutarında taşıt kredisinin kullanıldığı Erzurum'da toplam konut kredisi tutarı ise 823,3 milyon TL'ye ulaştı.
ERZURUM BANKACILIK
Erzurum'da 2017 yılının 2. döneminde ilde 73 banka şubesinin hizmet verdiği bildirildi. Şube başına düşen nüfus ise 10 bin 438 kişi ye indi. Kişi başına düşen nakdi kredi tutarının 12 bin 100 TL, kişi başına takipteki alacağın 310,5 TL, kişi başına düşen tasarruf mevduatının 2.5 bin TL olduğu Erzurum'da kişi başına düşen toplam mevduat 4.0 bin TL olarak paylaşıldı.
KULLANILAN KREDİ
FİNTÜRK-2 sonuçları itibarıyla Erzurum'da bu yılın ikinci döneminde kullanılan toplam nakdi kredi tutarı 9 milyar 457 milyon TL oldu. Nakdi kredi tutarının 9,2 milyar TL olarak bildirildiği verilerde, takipteki alacak miktarının 236 milyon 642 bin TL olduğu belirtildi. Erzurum'da dönem itibariyle kullanılan gayri nakdi kredi tutarı ise 1.1 milyar TL oldu.
ERZURUM TASARRUF MEVDUATI
Tasarruf ait verilerin aktarıldığı 2017 FİNTÜRK-2'ye göre, ilde tasarruf mevduatı tutarı 1.9 milyar TL oldu. TL cinsinden tasarruf tutarının 1.3 milyar TL olduğu ilde döviz cinsinden tasarruf mevduatı tutarı 609.7 milyon olarak kaydedildi. Diğer mevduat tutarının 1.1 milyar TL olduğu Erzurum'da toplam mevduat tutarı 3.0 milyon TL olarak kaydedildi.
ERZURUM TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ
Erzurum'da bu yılın 2 döneminde 39.2 milyon TL tutarında taşıt 823.3 milyon TL tutarında konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Bankalarca takip edilen taşıt kredisi tutarı 1.0 milyon, takipteki konut kredisi miktarı ise 4.0 milyon TL olarak aktarıldı. Kredili mevduat hesabının 70.4 milyon TL olarak bildirildiği Erzurum'da kullanılan diğer tüketici kredileri 1.0 milyar TL, bireysel kredi kartıyla kullanılan kredi miktarı ise 433.7 milyon TL olarak açıklandı.
(ERZ-AT-Y)

18.08.2017 16:10:20 TSI
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