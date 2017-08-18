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Fatsa Huzurevi sene sonunda hizmete girecek



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "İnşallah bu sene sonunda Fatsa Huzurevi hizmete başlayacak" dedi.

Başkan Hüseyin Anlayan, inşaat çalışmaları hızla devam eden huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu. Fatsa Huzurevinde yaptığı incelemenin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Kabasını bitirdiğimiz huzurevi inşaatının anahtar teslimi bitirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmıştık. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Enver Bey sağ olsun projeyi üstlenerek tamamını Büyükşehir Belediyesi imkanı ile yapma programını almış ve ihalesini yaptırmıştı. Şimdi müteahhit firma çalışmaya başladı. Artık yavaş yavaş kendini gösteriyor. İnşallah bu sene sonunda Allah'tan bir kaza kader olmazsa inşaat tamamen bitmiş olacak ve hizmete sunulmuş olacak" diye konuştu.

Yerinde kontrol amaçlı, çalışmalar ne aşamada olduğunu görmek için alana geldiğini ifade eden Başkan Anlayan, "Şu anda bir problemde yok. Müteahhit firma ciddi bir hazırlığı tamamlamış durumda ve imalatlara devam ediyor. Dış cephe de değişimi fark ediyoruz. Burası gerçekten sosyal amaçlı bir proje daha önce de paylaşmıştık. Bizim önceliğimiz bakıma muhtaç kimsesiz yaşlılarımızın burada barındırılması olacak. Binanın geri kalanını Büyükşehir Belediyesi tamamlıyor bittiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne devir edeceğiz" diye konuştu.

Fatsa Huzurevinin işletmeciliğini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yapacağını anlatan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Vatandaşımız bazen bizlere burada çalışacak elemanları ve burada barınacak ihtiyaç sahiplerini soruyorlar. Dediğim gibi biz sadece buranın imalatını tamamlayacağız ve Büyükşehir Belediyemiz ile beraber işletmeciliğini Bakanlığımıza devir edeceğiz. Öncelik bakıma muhtaç yaşlı kimsesiz insanlar burada barınacak. Tabii Rabbim kimseyi ihtiyaç sahibi yapmasın ama ne yazık ki ihtiyaç sahibi insanlarımız da var. İnşallah burada adından anlaşılacağı gibi huzur bulabilecekleri bir mekan olacak. Burası sadece bir yatak mekanı değil, burası bütün sosyal ihtiyaçların ve sosyal yaşantılarının da karşılandığı, hobi atölyeleri de dahil olmak üzere içerisinde var olan sohbet odaları, çalışma odaları, hobi atölyeleri dinlenme odaları vesaire çevre düzenlemesi ile beraber bir sosyal ortam sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

(AA-SLH-Y)



18.08.2017 16:11:11 TSI

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