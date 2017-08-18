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Ünlü dans grubu Denizli'ye geliyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tataristan Cumhuriyeti Halk Dansları Topluluğunu ağırlıyor. Sergiledikleri performansla dünya çapında ün kazanan Tataristan Cumhuriyeti Halkların Dostluğu Şarkı ve Dans Topluluğu Denizliler için görsel bir şölen sunacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tataristan Cumhuriyeti Halk Dansları ve Sanatçıları Topluluğu'nu Denizlililerle buluşturuyor. 75 yıllık bir maziye sahip olan Tataristan Cumhuriyeti Halkların Dostluğu Şarkı ve Dans Topluluğu, Tatar halkının atadan kalma milli geleneklerini, müziğini, dansını, kültürünü ve diğer sanatsal dallarını en üst düzeyde temsil ediyor. Ortaya koydukları ilgi çekici performansları ve başarılı konserleri ile Rusya başta olmak üzere, Fransa, Tunus, Almanya, İngiltere, Japonya, Çin gibi bir çok farklı ülkede uluslar arası festivalde yer alan topluluk bu kez Denizlili sanatseverler için geliyor. 19 Ağustos Cumartesi günü saat: 21.00'de Adalet Parkı'nda yapılacak etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edilirken, program ücretsiz olarak izlenebilecek.

(SM-



18.08.2017 16:11:53 TSI

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