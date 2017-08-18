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Vali Kamçı Sünnet Törenine Katıldı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri'de yaşayan Türkmen ailelerin çocuklarının sünnet edildiği törene katılarak ailelerin ve çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Özel bir hastanede gerçekleştirilen toplu sünnet törenine Vali Kamçı'nın yanı sıra hastane yöneticileri ve Türkmen aileleri katıldı.

Güzel ve anlamlı bir günde hep beraber olduklarını ifade eden Vali Kamçı, böyle bir hayrı yapan ve Türkmen vatandaşlarla kendilerini bir araya getiren hastane yönetimine teşekkür etti.

30 Türkmen evladımızın sünnet töreninin gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Kamçı, "Öncelikle Türk insanının gelenek ve göreneklerinde, yetişme tarzında, dini inançlarında, bireysel ve toplumsal olarak kötü durumda olanlara yardım etme isteği vardır. Bu güzel organizasyonu yapan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Kamçı Türkmen aileleri ile bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Türkmen aileleri de günün anısına Vali Kamçı'ya "Bir Türkmen Düğünü Anısı" adlı şiiri hediye etti.

Programın sonunda Türkmen çocuklar hep birlikte "Türkmen Marşı"nı okuyarak aileleri ile birlikte mutluluklarını paylaştılar.

(AÖ-Y)



18.08.2017 16:14:46 TSI

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