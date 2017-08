YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yıldırım kurban bayramına hazır

BURSA (İHA) - Vatandaşların kurban ibadetlerini rahat şekilde yerine getirebilmeleri için çalışan Yıldırım Belediyesi, kurban pazarları ve kesim yerlerindeki hazırlıklarını tamamladı.

Kurban satış alanları ve kesim bölgelerindeki örnek uygulamalarıyla Yıldırımlıların rahat ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlayan belediye, kurban bayramı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Kurban kesim ve satış alanlarında hem satıcıların hem de vatandaşların güvenli bir ortamda alışveriş yapmaları için her ayrıntı düşünülerek yol, su ve elektrik altyapıları hizmetleri yerine getiriliyor. Kesim alanları etrafındaki yol düzenlemeleri eksiksiz şekilde tamamlanırken, bayram süresi boyunca doktor ve veterinerlerin de bulunduğu 170 kişilik uzman personel, vatandaşlara hizmet vermek için bayram boyunca hazır bulunacak. İlçede kurulan 16 kurban pazar ve kesim yerinde Yıldırım Belediyesi tarafından vatandaşlara 10 ton tuz, 6 bin deri poşeti, 9 bin et poşeti, 31 rulo yer brandası ve 35 bin 40 şişe su dağıtılacak.

Belediyenin bütün birimleri ile koordineli bir şekilde çalışacağını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kurban bayramlarında görmeye alışık olduğumuz hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına geçtiğimiz yıllarda başlattığımız 'boğa timleri' hazır durumda bulunacak. Ayrıca deri poşeti, et poşeti, naylon branda, tuz, şapka, kurban rehberi, veterinerlik hizmeti ile temizlik için su temininden oluşan farklı hizmetler Yıldırımlılara sunulacak" dedi.

Kesim merkezlerinde görüntü ve çevre kirliliğinin yaşanmaması için alınacak tedbirler hakkında da bilgi veren Başkan Edebali, "İlaçlama ekiplerimiz de ilaçlama işlemlerine Kurban Bayramı sonrası da devam edecek. Bunun dışında kesim merkezlerinde görevli temizlik ekipleri de anında müdahale ederek, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşmasına müsaade etmeyecek. Bu konuda vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum. Kurban bayramı ve öncesinde ekiplerimiz sürekli teyakkuz halinde olacak ve vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlayacak. Kurban satış bölgelerinde yaşanacak alışverişlerde özellikle sahte para dolandırıcılığı konusunda hemşerilerimizdaha dikkatli olsunlar, şüphelendikleri durumlarda kamu kurumlarından yardım alsınlar. Ayrıca, hemşerilerimiz 7/24 hizmet veren 444 16 02 numaralı Çağır Merkezi'mizden yardım alabilirler" ifadelerini kullandı.

Kurban kesim yerleri

Yıldırım Belediyesi'nin kurban kesim yerleri şöyle: Kasaplar Odası Mezbahası (Satış ve kesim yeri), Demetevler Mahallesi Pazaryeri (Pazartesi Pazarı), 75. Yıl Mahallesi Yarı Kapalı Pazaryeri (Salı Pazarı), Vatan Mahallesi Yarı Kapalı Pazaryeri (Çarşamba Pazarı), Bağlaraltı Mahallesi Pazaryeri (Pazar Pazarı), Siteler Mahallesi Pazaryeri (Cuma Pazarı), Mimar Sinan Mahallesi Pazaryeri (Çarşamba Pazarı), Zümrütevler Mahallesi Pazaryeri (Salı Pazarı), Arabayatağı Mahallesi Pazaryeri (Cumartesi Pazarı), Karapınar Mahallesi Pazaryeri (Pazartesi Pazarı), Değirmenlikızık Mahallesi Pazaryeri (Pazar Pazarı), 152 Evler Mahallesi Kesim Yeri (152 Evler Muhtarlığı önü), Sıracevizler Mahallesi Kapalı Pazaryeri (Perşembe Pazarı), Yavuz Selim Mahallesi Kapalı Pazaryeri (Salı Pazarı), Temenyeri Kapalı Pazaryeri (Salı Pazarı), Yiğitler Pazaryeri (Pazar pazarı).

