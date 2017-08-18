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Manisa BBSK, Menemen'i konuk ediyor



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MANİSA (İHA) - Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü saat 17.00'de 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Manisa Büyükşehir Belediyesi Web Tv'den canlı yayınlanacak.

2017-2018 sezonu öncesinde iddialı bir kadro oluşturan ve şampiyonluk parolasıyla lige hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Belediyespor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü saat 17.00'de Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak. Karşılaşma http://www.manisawebtv.com adresinden ve Manisa Büyükşehir Belediyespor sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

(SC-Y)



18.08.2017 16:21:30 TSI

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