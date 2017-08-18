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DİKA ilk teşvik başvurusunu aldı



(Fotoğraflı)



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - Ekonomi Bakanlığının çeşitli konularda yatırımcılara özel imkanlarına destek ve aracı olarak çalışan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ilk teşvik başvurusunu aldı.

DİKA Ekonomi Bakanlığının teşvik başvurularını da alabiliyor. Özellikle alınan teşviklerin ekspertiz işlemlerinin yapılmasında etkili olan DİKA birçok teşvikin kapanmasında etkin rol oynadı. DİKA yatırımcılarının yaşadığı zorlukları ve bürokrasinin vatandaşa yansıyan olumsuz yanlarını olabildiğince azaltmak için çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki yatırımcıların özellikle merkez kurumlara olan uzaklık sorununa çözüm bulmak için Ajans, çeşitli girişimlerde bulundu. Ekonomi Bakanlığının teşvik başvurularının yerelden alınması işlemi için DİKA, bakanlığın başvuru alım sistemine akredite oldu. Ekonomi Bakanlığının teşviklerinin artık sadece kapamasını değil, başvuruların alınmasını da DİKA sağlayacak. Böylece bölgedeki yatırımcılar teşvik başvurularını DİKA üzerinden yaparak yerelde bu işlemleri gerçekleştirebilecek.

Yatırımcıya işlemlerinde kolaylık sağlama ve problemli durumları yerelde çözme amacıyla hareket eden DİKA bu amaç doğrultusunda ilk teşvik başvurusunu aldı. Ajansa ilk teşvik başvurusunu yapan Ata Yatırım sahibi Ahmet Tatar'ın söz konusu yatırım Ajans'ın Ekonomi Bakanlığına ilettiği ilk teşvik başvurusu oldu. Bu başvurunun güzel bir başlangıç olmasının temenni edildiğini belirten DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "İlk defa teşvik başvurusu Ajans üzerinden yapılıyor, bu girişim Yatırımcımızın önünü açmak için gerçekleştirdiğimiz diğer girişimlerin devamı niteliğinde olup, bizlere gelen talepler doğrultusunda bölgede yenilikçi olan faaliyetlerde istekli olduğumuzun da göstergesidir. Artık Ajans olarak bölgemizde yatırımcımızın ilk işleminden son işlemine kadar destek çıkabilecek bir potansiyelimiz var. Umarım ilk başvurumuzdan sonra yenileri de eklenerek bölgede daha fazla girişim olacaktır" dedi.

(MA-MP-Y)



18.08.2017 16:21:45 TSI

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