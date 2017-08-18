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Taşkınlar son bulacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli'nin 3 mahallesinde yürüttüğü 6 kilometrelik dere temizlik çalışmasında son mahalle olan Kırdamları Mahallesindeki çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yağışlı havalar öncesinde Manisa'nın 17 ilçesinde yapılan dere temizlik çalışmalarıyla su taşkınlarına karşı önlem almaya devam ediyor. Salihli ilçesine bağlı 3 mahallede 6 kilometrelik dere temizliği yürüten MASKİ, Adala ve Bektaşlar mahallelerindeki çalışmalarını tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, son mahalle olan Kırdamları'nda da çalışmaya başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla, dere içerisindeki rüsubat nedeniyle meydana gelen taşkınların önüne geçilmiş olacak.

Kırdamları Mahalle Muhtarı Bülent Gürleyen, mahallelerindeki büyük bir sorunun MASKİ'nin çalışmalarıyla çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Muhtar Gürleyen, "Taşkınlar olduğunda, derenin etrafındaki evlere ve tarım arazilerine su geliyordu. Vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Şimdi, bu durum ortadan kalkıyor. Gerçekten büyük ve külfetli bir iş. Bazen 2-3 iş makinesi birden çalışıyor. Çok güzel bir çalışma oluyor. MASKİ, bizi büyük bir sorundan kurtarıyor. Halkımız da gayet memnun. Hem bu çalışma için hem de diğer bütün hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

(SC-Y)



18.08.2017 16:24:59 TSI

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