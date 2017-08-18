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Mustafa Şükrü Nazlı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya'ya 15 yılda 738 milyon TL'lik yatırım ...

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:27
Mustafa Şükrü Nazlı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya'ya 15 yılda 738 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi
Mustafa Şükrü Nazlı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya'ya 15 yılda 738 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı'nın, Bakanlığın Kütahya ilinde bulunan kurumlarının çalışmaları ve yatırım programları hakkındaki talepleri ilettiği bildirildi.
Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 15 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığımız Kütahya'mızda 738 Milyon TL'lik yatırım gerçekleştirmiştir. Kütahya'daki gençlerimizin hizmetine sunduğumuz gençlik merkezleri, 2 bin 500 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu, tartan zeminli atletizm pisti, şehrimizdeki spor tesislerinin yapım, onarım çalışmalarının yanında yükseköğrenim yurtlarına 152 milyon TL'lik önemli bir bütçe ayırdık. Kütahya merkez ve 11 ilçemizdeki futbol sahaları sentetik çim zeminlere kavuşmuştur. Gençlerimizin çeşitli eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle donanımlı nesiller olması için düzenlenen gençlik kamplarında Kütahyalı gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkânı sunulmaktadır. Yaptığımız hamlelerle sporcu sayısında rekor artış yakaladık. Kütahya'da 2002 yılında 3 bin 308 olan lisanslı sporcu sayısını 35 bine yükselttik. Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan spor kulüplerimizin sayısında ciddi artış oldu. Kütahya'da 2002 yılında 116 olan spor kulübü sayısı günümüzde 166'ya çıkmıştır" dedi.

"Kredi ve Yurtlar Kurumunun yatak sayısı her geçen yıl artıyor"

Şükrü Nazlı, her geçen gün büyüyen Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan gençlerin konaklama ihtiyaçlarını, yüksek kalite ve konforlu yurtlarla karşılamaya devam ettiklerini söyleyerek,"Kredi ve Yurtlar Kurumu, Kütahya'da 2002 yılında 2 bin 776 yatak sayısı ile 3 yurtta 9 blok hizmet verilmekte iken, Eylül 2016 itibarı ile yüzde 212,97'lik artışla 8 bin 688 yatak sayısı ile 12 yurtta 31 Blok hizmet vermektedir. Bu sayının 2017 yılı sonu itibariyle 10 bin 162'ye, 2018 yılı sonu itibariyle 14 bin 362'ye ve 2019 itibariyle ise 18 bin 362'ye çıkmasını planlıyor ve gerekli yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bu süre içerisinde ilimizde spora olan ilginin artması ve üniversitemizin büyümesiyle birlikte yeni tesislere ihtiyaçta aynı oranda artmaktadır" diye konuştu.

"İlimizle ilgili yatırım taleplerimizi ilettik"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette ilimizle ilgili yatırım taleplerimizi ilettiklerine değinen Nazlı, "İlimizin öncelikli ihtiyaçlarından olan şehir stadyumu ve iki adet nizami ebatta sentetik zeminli futbol sahasının Kütahya Merkez Spor Kompleksinde inşaatı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun hemen yanında biran önce yapılmasının sözünü aldık. 30 Ağustos Zafer Bayramında "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye Bağımsızlığa Giden Yolda" adlı programda Türkiye'nin her yerinden gelecek gençlerimizle birlikte Kütahya'da olmayı planlayan Bakanımız bu vesileyle ilimizde yapılan yatırımları yerinde inceleme fırsatı da bulacak. Bakanımıza Kütahya'mızdaki gençliğe ve spora gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.(EFE)

18.08.2017 16:29:32 TSI
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