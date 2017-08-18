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Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ele geçirildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:27
Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da jandarma tarafındna şüphe üzerine durdurulan bir araçta eroin ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'ndan edinilen bilgilerde, olay Çay-Dinar ilçe karayolu üzerinde gerçekleşti. Jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve içerisindeki şüpheliler üzerinde arama yaptı. Aramada 23 gram eroin ele geçirildi.
Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(GC-AS-Y)

18.08.2017 16:29:43 TSI
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