Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da jandarma tarafındna şüphe üzerine durdurulan bir araçta eroin ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'ndan edinilen bilgilerde, olay Çay-Dinar ilçe karayolu üzerinde gerçekleşti. Jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve içerisindeki şüpheliler üzerinde arama yaptı. Aramada 23 gram eroin ele geçirildi.
Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(GC-AS-Y)
18.08.2017 16:29:43 TSI
NNNN