ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye'de hacı adayları uğurlandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:27
Burhaniye'de hacı adayları uğurlandı
Burhaniye'de hacı adayları uğurlandı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden 24 hacı adayı törenle uğurlandı. Koca cami önünde, Cuma namazı sonrası düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç ile Müftü Hacı Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazı sonrası cemaatle vedalaşan ve helallik alan hacı adayları için cami önünde bir tören düzenlendi. Dua yapan Müftü Hacı Öz, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Hacı adaylarının görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını anlatan Müftü Hacı Öz, uğurlama törenine katılanlara da teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç'da hacı adaylarına belediye adına hediyeler verdi ve hayırlı yolculuk diledi.
(FT)

18.08.2017 16:29:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniye'de çöp konteynerleri yer altına indi
YEREL

BURHANİYE'DE ÇÖP KONTEYNERLERİ YER ALTINA İNDİ
Burhaniye'de yazlıkçılar cami arsası istiyor
YEREL

BURHANİYE'DE YAZLIKÇILAR CAMİ ARSASI İSTİYOR
Ayvalık'ta arka sokaklar yayalara geçit vermiyor
YEREL

AYVALIK'TA ARKA SOKAKLAR YAYALARA GEÇİT VERMİYOR
Ayvalık'ta Kent Konseyi 17 Ağustos felaketini unutmadı
YEREL

AYVALIK'TA KENT KONSEYİ 17 AĞUSTOS FELAKETİNİ UNUTMADI
Vali Yazıcı'dan gaziler ve şehit ailelerine anlamlı ziyaret
YEREL

VALİ YAZICI'DAN GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİNE ANLAMLI ZİYARET
ürk Ocakları'nda Korucuoğulları dönemi
YEREL

ÜRK OCAKLARI'NDA KORUCUOĞULLARI DÖNEMİ
Karesi'de parklara çatılı piknik masaları
YEREL

KARESİ'DE PARKLARA ÇATILI PİKNİK MASALARI
Burhaniye'de Kuvvayi Milliye Bulvarı asfaltlanıyor
YEREL

BURHANİYE'DE KUVVAYİ MİLLİYE BULVARI ASFALTLANIYOR
Burhaniyeli turizmciler bayramdan umutlu
YEREL

BURHANİYELİ TURİZMCİLER BAYRAMDAN UMUTLU
Burhaniye Koca cami de hatim töreni
YEREL

BURHANİYE KOCA CAMİ DE HATİM TÖRENİ
Balıkesir'de çıkan 181 yangında 45 hektar alan yandı
YEREL

BALIKESİR'DE ÇIKAN 181 YANGINDA 45 HEKTAR ALAN YANDI
Balıkesir ve Şırnak arasında gönül köprüsü kuruldu
YEREL

BALIKESİR VE ŞIRNAK ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU