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Burhaniye'de hacı adayları uğurlandı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden 24 hacı adayı törenle uğurlandı. Koca cami önünde, Cuma namazı sonrası düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç ile Müftü Hacı Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazı sonrası cemaatle vedalaşan ve helallik alan hacı adayları için cami önünde bir tören düzenlendi. Dua yapan Müftü Hacı Öz, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Hacı adaylarının görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını anlatan Müftü Hacı Öz, uğurlama törenine katılanlara da teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç'da hacı adaylarına belediye adına hediyeler verdi ve hayırlı yolculuk diledi.

(FT)



18.08.2017 16:29:49 TSI

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