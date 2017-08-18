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Gölmarmara'nın 4 mahallesine 11 bin 600 metrelik altyapı



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, '101 Mahalle Projesi' kapsamında Gölmarmara ilçesine bağlı 3 mahallede 2 bin 650 metrelik kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını tamamladı. Beyler Mahallesindeki 9 kilometrelik altyapı dönüşümü çalışmalarında da sona yaklaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde sağlıklı ve modern altyapılar inşa etmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, '101 Mahalle Projesi' kapsamında Gölmarmara'nın Değnekler, Kılcanlar ve Tiyenli mahallelerinde toplamda 2 bin 650 metrelik kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını bitirdi. Beyler Mahallesi'nde ise 5 kilometrelik kanalizasyon hattını tamamlayan MASKİ, 4 kilometrelik içme suyu şebeke döşeme çalışmalarında da sona yaklaştı. Çalışmaların ardından üstyapıya 30 bin metrekare kilit parke taş döşenecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, '101 Mahalle Projesi' kapsamında Gölmarmara ilçesine bağlı mahallelerdeki altyapı yenileme çalışmalarının bitime yakın olduğunu belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 101 ve 154 Mahalle Projeleri ilevatandaşlarımızı modern altyapılarla tanıştırıyoruz. Gölmarmara ilçemizin 4 mahallesinde toplamda 11 bin 600 metrelik altyapı yenileme çalışması yapıyoruz.Son mahallemiz olan Beyler'in zemin yapısının kayalık olması nedeniyle çalışmalar kayaç kırıcı iş makineleri ile yürütülüyor. Yakın zamanda çalışmaları tamamlayıp üstyapıya başlayacağız.Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(SC-Y)



18.08.2017 16:31:55 TSI

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