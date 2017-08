YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın:

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde birtakım incelemelerde bulunan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, siyasetin tek amacının millete hizmet etmek, millete hizmetkar olabilmek olduğunu dile getirdi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın beraberinde AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta Belediye Başkan Vekili Mehmet Işık, il genel meclis üyeleri ve partililer ile birlikte Sincik ilçesine geldi.

TBMM Başkanvekili Aydın ve beraberindekiler, Sincik Malatya yolu genişletme çalışmaları ve Arıkonak köyünde yapılan gölet inşaatını inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı. İlçeye bağlı Balkaya, Arıkonak ve Geçitli köylerini ziyaret eden Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler, İl Genel Meclis üyesi Mehmet Karaca ve Aksu köyü Muhtarının organize ettiği yemek davetine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Meclis Başkanvekili Aydın, "Sincik denilince tüm milletvekili arkadaşlarımla birlikte koşar adım geldiğimiz bir yerdir. Sincik tüm köyleri ile Türkiye'de bir değer, her şeyden önce şampiyon bir ilçe. Her seçimde bu şampiyonluğu ile yanımızda duran değerli Sincikli hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sincik denilince kapılar sonuna kadar bize açılıyor, çünkü herkes biliyor ki Sincik hizmetin en iyisine layık. Biz efendilik yapmaya gelmedik, biz size hizmetkar olmak için buradayız. Bakınız meclis tatil, pek çok siyasi partide, pek çok kişi tatil beldelerinde geziyor olabilir ama bugün tüm arkadaşlarımızla birlikte biz, köy köy, mezra mezra, dolaşıyoruz çünkü sizler bizlere destek vererek iktidara taşıdınız, bizlerin görevi de sorunlarınıza çare aramak, dertlerini problemlerini çözmektir. İşte onun içindir ki bizim en büyük tatilimiz sizlerle birlikte olmaktır. Sincikli kardeşlerimizin sorunları olsa dahil nezaketiyle en iyi şekilde dile getiriyorlar ve bizlerde bugüne kadar gücümüz yettiğince bütün kapıları aşındırdık, aşındırmaya da devam edeceğiz, daha yapacağımız çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye değinen Aydın, "Sincik ferasetiyle her zaman bu millet için doğru olan kararı almıştır. Sincik gibi başka bir ilçe yoktur ki bu kadar peş peşe yapılan seçimlerde ülkesi adına, millet adına bu kadar istikrarlı bu kadar şampiyon olacak düzeyde karar veriyor. Bu güzel ilçeye bizlere de muhakkak bir şeyler yapmak zorundayız, siyasetin tek amacı millete hizmet etmektir, millete hizmetkar olabilmektir, öyle tepeden bakanlardan sırçalı köşklerden ülkeyi yönetenlerden değiliz. Siz çok iyi biliyorsunuz ki kim milletle yürüyor, kimde başkalarıyla kol kola bir yerlere yürümeye çalışıyor. Arkadaşlarımızla birlikte ilçelerimizi, köylerimizi dolaşıyoruz, sorunları yerinde tespit ederek, yerinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Burada tespit ettiğimiz sorunları başkaları gibi sigara kağıtlarına yazıp atmıyoruz, buradaki sorunların Ankara'da bir, bir takipçisiyiz bunu bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu

18.08.2017 16:37:29 TSI

