YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kur'an kursu öğrencileri belgelerini aldı

Kur'an kursu öğrencileri belgelerini aldı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan çocuklar katılım belgelerini aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi ve Kültür Merkezinde 2 aydır devam eden Kur'an kursu sona erdi. Başta Elifba olmak üzere Diyanet tarafından belirlenmiş çeşitli dini kitaplardan da eğitimler alan toplam 88 çocuk için velilerin de katılımıyla veda etkinliği düzenlendi. Ailelerinin önünde hep birlikte Salavat-ı Şerife getirerek dua okuyan minikler, izleyenlerden tam puan aldı. Büyükşehir

Belediyesince ikramların yapıldığı etkinlikte, çocuklar Van Müftülüğü onaylı kurs tamamlama belgelerini Kur'an Kursu Hizmetleri Müdürü Ayhan Topal ve kurs hocası Evin Öner'in elinden aldı.

Miniklerin aileleri, Büyükşehir Belediyesine ve eğitmenlere teşekkür ettiler.

(MSA-Y)



18.08.2017 16:38:23 TSI

NNNN

