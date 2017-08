YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocamaz: "Vatandaşa, 'Proje, AK Parti ve CHP'nin engellemesiyle reddedilmiştir' deriz"

Kocamaz: "Vatandaşa, 'Proje, AK Parti ve CHP'nin engellemesiyle reddedilmiştir' deriz"

- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Tarsus'ta yapılacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yüzde 10 hisseyle ortak olmasına ilişkin Başkan Kocamaz'a yetki verilmesini içeren komisyon raporu, AK Parti'li ve CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi

- Kocamaz:

- "Reddediyorsanız, reddedilmiştir, AKP ve CHP'nin birlikte aldığı karar doğrultusunda diye biz de bunu vatandaşa anlatırız"



(Fotoğraflı)



Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Tarsus'ta yapılacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yüzde 10 hisseyle ortak olmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a yetki verilmesini içeren komisyon raporu, AK Parti'li ve CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Kocamaz, "Reddediyorsanız, reddedilmiştir, AKP ve CHP'nin birlikte aldığı karar doğrultusunda diye biz de bunu vatandaşa anlatırız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Komisyonlardan gelen 39 ve idareye ait 2 teklifin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına, Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan 200 milyon lira kredi talebi ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (TDİOSB) yüzde 10 hisseyle ortak olmasına ilişkin komisyon raporları damga vurdu.

AK Parti'li ve CHP'li meclis üyelerinden ret oyu

Toplantıda, Tarsus'un Baharlı ve Ağzıgedik Mahallelerindeki bin 629 dekarlık toplam 12 adet hazine arazisi üzerine kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'nin de yüzde 10 hisseyle ortak olması için Başkan Kocamaz'a yetki verilmesine ilişkin komisyon raporu, meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Komisyon raporuna göre, TDİOSB içerisinde yatırım yapacak üyelerden oluşacak bir müteşebbis heyet oluşturularak, Mersin Valiliği'ni yüzde 10, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yüzde 10, Tarsus Belediyesi'ne yüzde 10, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'na yüzde 10, Mersin Seracılığı Geliştirme Derneği'ne yüzde 40, Tarsus Seracılığı Geliştirme Derneği'ne de yüzde 20 hisse devredilecek.

Kocamaz tarafından oylamaya sunulan rapora, AK Parti'li ve CHP'li meclis üyeleri ret oyu verdi. Bunun üzerine Başkan Kocamaz, meclis üyelerine reddedilmesinin gerekçesini sordu. Teklifin komisyonlarda kabul edildiğini, şimdi ise karar değiştirildiğini belirten Kocamaz'ın, "Bunun bir gerekçesi olması lazım. Bir yerden emir geldi herhalde" demesi üzerine, bazı meclis üyeleri tepki gösterdiler. 'Meclis emirle çalışmaz' diyen meclis üyeleri, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirttiler.

CHP'li Meclis Üyesi Akın Güneş, konunun daha önce de gündeme geldiğini ifade ederek, "Gündeme geldiğinde incelediğimizde, yola çıkış biçiminin gerçek amacına uygun olmadığı duyumlarını aldık, bilgilerini de aldık. Derneğin yola çıkış biçimi ile oradaki arazilerin nasıl kullanılmak istediğine ilişkin bilgilerimiz var. Ama bunları belgeleyin derseniz, belgeleyemeyiz. Başka şekilde gelsin destekleriz" dedi.

"AKP ve CHP'nin engellemesiyle bu proje gündemden kaldırılmıştır deriz"

Bu konunun Büyükşehir Belediyesi'nin teklifi olmadığını ve daha önce yapılan bir çalışma olduğunu vurgulayan Kocamaz ise "Ama bu çalışmanın içerisine Büyükşehir Belediyesi de yüzde 10 katılsın denildi. Katılsın ya da yapılmasın bu işin yapılması önemli. Bir şeyi yaptırmamak için Büyükşehir Belediyesi bir karar alıyorsa bu Büyükşehir Belediyesi'ne yakışmaz. Ama bizim görevimiz, vatandaşa verdiğimiz sözlerin yerine gelmesi, bu kentin önünü açmak. O bölgede muzla ilgili örnek bir seracılık bölgesi yapmak istiyorlar. Bize böyle bir talep geldi, biz de Büyükşehir Belediye Yönetimi olarak bu işe sıcak bakacağımız söyledi. Siz engellerseniz, biz de bunu her yerde söyleriz; 'Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin engellemesiyle bu proje gündemden kaldırılmıştır' deriz" diye konuştu.

Derneğin kimin olduğunu bilmediğini de dile getiren Kocamaz, "Bu Valiliğin kontrolünde yapılacak bir şey. Reddediyorsanız, reddedilmiştir, AKP ve CHP'nin birlikte aldığı karar doğrultusunda diye biz de bunu vatandaşa anlatırız. Başka yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya da ret gerekçelerini şöyle anlattı: "Burada ilk başka bin 100-bin 200 dekar civarında bir alan söylenmişti. Şu an gelen bin 600 dekarın üstünde. Asıl önemlisi, bu kış bir sel geçirdik, oraya tamamen 1 metreden fazla su bastı. O bölge doğru bir yer değil. Yeniden incelenmesi için şu an reddediyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti grubundan 200 milyon lira borçlanmaya ret

Gündemin bir diğer öne çıkan maddesi de Büyükşehir Belediyesi'nin, muhtelif bulvar ve caddelerde, kırsal grup yollarında toprak, tesviye, üst yapı, alt yapı ve sanat yapıları yapım ihalesinde kullanılmak üzere İller Bankası'ndan 200 milyon lira kredi talebi çerçevesinde Başkan Kocamaz'a yetki verilmesi oldu. Söz konusu komisyon raporu ile ilgili söz alan AK Parti'li Yerlikaya, 2017 bütçesi yapılırken Kocamaz'a 400 milyon liraya kadar borçlanma yetkisine tüm meclis üyeleri olarak destek verdiklerini anımsattı. Bir an önce hizmet yapmak isteyen idarenin önünü açmak adına destek verdiklerini söyleyen Yerlikaya, şöyle devam etti: "Ama bu yıl içerisinde önce 70 milyon, sonra 20 milyon olmak üzere 90 milyon lira İller Bankası'ndan borçlanıldı. Şimdi 200 milyon lira daha borçlanılmak isteniyor. Biz grup olarak, bu borçlanmanın hepsinin asfalta, yola olmaması durumunda destek vereceğiz. Şehrin öncelikleri var. Bunun en azından 100 milyon lirası üç tane otoparkı karşılayacak olsa veya 3. Çevre Yolu bitirilse, yani şehir merkezine hitap etse biz de destek vereceğiz ama paranın tamamı asfalta, kırsaldaki yollara gidecek. Grup olarak reddediyoruz."

"Siz buna 'evet' deseniz de demeseniz de daha önceki yetkiye dayanarak biz bu krediyi kullanırız. Zaten biz 400 milyonluk borçlanma yetkisini almışız"

Başkan Kocamaz ise bu kredi talebinin yaklaşık 90 milyon liralık bölümünün şu an harcanmış durumda olduğunu belirterek, "Siz buna 'evet' deseniz de demeseniz de daha önceki yetkiye dayanarak biz bu krediyi kullanırız. Gideriz başka bankalardan alırız. Bu, İller Bankası'nın istediği bir prosedür. Zaten biz 400 milyonluk borçlanma yetkisini almışız. Burada siz işin detayıyla uğraşıyorsunuz. Bunun içerisinde çok kısa süre içerisindeki üniversite kavşağındaki bat-çıka başlıyoruz. Ayrıca spor salonu, engellilerle ilgili sosyal merkezler var. Siz sadece bir tek konu zannediyorsunuz. Bunun içinde elbette asfalt da olacak. Cumhuriyet tarihinde yüzlerce hükümet gelmiş, bizim kırsaldaki garibanlar şosede gitmeye devam etmiş. Bırakın adamlar ömrünün sonunda bir asfalttan gitsin. Bu insanlar da bırakın hep cehennemde yaşamasınlar, biraz da cennette yaşasınlar. Bunun içerisinde en önemli projelerden biri Rifat Uslu Caddesi. Orada viyadük de yapılacak ve o yol açılacak. Daha önce aldığımız bir karar var; Mersin İmam Hatip Lisesi'nin yıkılması ve yerine yeni okulun yapılması var. Bu detaylara indiğimiz zaman, buraya olumlu görüş vermeyen arkadaşlar pişmanlık duyacaklar" diye konuştu.

Söz konusu komisyon raporu, AK Parti grubunun ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

(KYM-Y)



18.08.2017 16:39:25 TSI

NNNN