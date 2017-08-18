ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çiçekli'den öğrencilere bisiklet ve Kur'an-ı Kerim

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:50
Çiçekli'den öğrencilere bisiklet ve Kur'an-ı Kerim
Çiçekli'den öğrencilere bisiklet ve Kur'an-ı Kerim

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yaz Kur'an kurslarını tamamlayan öğrencilere bisiklet ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğünün düzenlediği 'Yaz Kur'an Kursları Ödül Töreni', Ulu Camii'nde yapıldı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit Müftüsü Selim Duman, kurs hocaları, öğrenciler ve velilerin katıldığı tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Atıf Çiçekli, bütün güzel övgülere sadece Hz. Allah'ın layık olduğunu söyledi. Bütün sözlerin, bütün kelamların başında da Hz. Allah'ın anılması ve onun zikredilmesi gerektiğini ifade eden Çiçekli, alemlerin yaratıcısının Allah olduğunu ve bütün övgülere sadece ve sadece Allah'ın layık olduğunu kaydetti.

"İnsanımızın en temel değeri dinidir"
Geleceğin teminatı olan çocukların doğru yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Kaymakam Çiçekli, "Bu da eğitimden başlıyor. Eğitimin bir kısmını biz okullarımızda, bir kısmını ailemizde ve bir kısmını da Diyanet İşleri Başkanlığımızca açılan bu yaz Kur'an kurslarımızdan alıyoruz. Özelilikle değerler hiyerarşisinin dizayn edildiği bu dönemde mutlaka doğru dokunuşlar yapmak zorundayız. Bu doğru dokunuşlar noktasında elhamdülillah ailemizin, gençlerimizin ve bu coğrafyadaki insanlarımız hala değerler hiyerarşisinin en tepesinde gördüğü değeri dindir. Her ne kadar bu din ve vatan düşmanı örgüt ile siyasi uzantıları bunu bozmak için sistematik bir çaba sarf etmiş olsa da, elhamdülillah bu konuda çok mesafe kat edemediler. Hala insanımızın en değerlisi; dünya ve ahiret yurdunun temeli olarak görüldüğü şey dindir. Dolayısıyla bizim hamurumuzun esas mayası elhamdülillah hala dinimizdir. İnsanımızı bir arada tutan en değerli unsurlarımızın başında dinimiz geliyor. Çocuklarımızı da bu değerler çerçevesinde yetiştirdiğimiz sürece, ben geleceğimiz konusunda bir kaygı taşımıyorum. Burada Diyanet İşleri Başkalığımız farklı bir gayret içerisine girdi. Nedir o? Çocuklarımıza dini değerleri ve Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Türkçesi ile beraber okutarak, okuduğu şeyi anlaması ve onunla iman etmesini tam anlamıyla hayata geçirmemizdir" diye konuştu.

"Çocuklarımız yanlış ellere düşüyorlar"
Çocukların okuduğunu anlaması bakımında bütün kursları ziyaret ederek bunu anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kaymakam Çiçekli, "Bunun için çocuklarımızın ne okuduğunu bilmesi Türkçesini bilmesi gerekiyor. Çünkü neticede Arap alfabesi ve Arapça dua ediyoruz. Bunun karşılığını bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını, mübarek olduğunu, bunu okumanın şifai etkisine elhamdülillah iman etmişiz. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Ama ne dediğini bilmezsek, o çocuklara ne olduğunu doğru anlatmazsak, daha sonra yanlış ellere düşüyorlar, yanlış ellerde yanlış öğreniyorlar. Ondan sonra birileri yok FETÖ, yok PKK, yok onun kendi imamımın elinde oyuncak oluyorlar. Dolayısıyla önce bizim doğru öğretmemiz, öğrettiğimizi de tam olarak çocuklarımızın gönlüne ve ruhuna yerleştirmemiz gerekiyor. Bu işleri bu kadar önemsememizin temelinde bu var" ifadelerini kullandı.
Edremit Müftüsü Selim Duman'ın da bir konuşma yaptığı törende, Çiçekli tarafından çocuklara 100 adet bisiklet ve Kur'an-ı Kerim hediye edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.
(MSA-Y)

18.08.2017 16:52:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
VASKİ'den 1. olağanüstü toplantı
YEREL

VASKİ'DEN 1. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Özalplı genç çiftçilere havyan dağıtımı
YEREL

ÖZALPLI GENÇ ÇİFTÇİLERE HAVYAN DAĞITIMI
Van'da Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu Bölge Toplantısı
YEREL

VAN'DA VEKÂLET YOLUYLA KURBAN ORGANİZASYONU BÖLGE TOPLANTISI
TOKİ konutları için zemin incelemesi
YEREL

TOKİ KONUTLARI İÇİN ZEMİN İNCELEMESİ
Kur'an kursu öğrencileri belgelerini aldı
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ BELGELERİNİ ALDI
Kaymakam tırpan çekerek hasat yaptı
YEREL

KAYMAKAM TIRPAN ÇEKEREK HASAT YAPTI
Van Büyükşehir Belediyespordan 2 transfer daha
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORDAN 2 TRANSFER DAHA
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması
YEREL

HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI
Van'da halk eğitim merkezi müdürleri toplantısı
YEREL

VAN'DA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLERİ TOPLANTISI
İpekyolu Belediyesinden park yapımı
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN PARK YAPIMI
Çaldıran'da göçük: 4 yaralı
YEREL

ÇALDIRAN'DA GÖÇÜK: 4 YARALI
Lokomotifi bu hale sel getirdi
YEREL

LOKOMOTİFİ BU HALE SEL GETİRDİ
Başkan Soğanda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu
YEREL

BAŞKAN SOĞANDA GÜNDEMLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Büyükelçi Cho Yun-soo, Kore gazileri için Van'da
YEREL

BÜYÜKELÇİ CHO YUN-SOO, KORE GAZİLERİ İÇİN VAN'DA
Gevaş'ta plaj futbolu heyecanı başlıyor
YEREL

GEVAŞ'TA PLAJ FUTBOLU HEYECANI BAŞLIYOR
Başkan Vekili Öztürk'ten mahalle ziyareti
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZTÜRK'TEN MAHALLE ZİYARETİ
Çatak Gençlik Merkezi açıldı
YEREL

ÇATAK GENÇLİK MERKEZİ AÇILDI
Başkan Vekili Öztürk'ten Kur'an kurslarına ziyaret
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZTÜRK'TEN KUR'AN KURSLARINA ZİYARET
Muradiye Kaymakamlığına Yücel atandı
YEREL

MURADİYE KAYMAKAMLIĞINA YÜCEL ATANDI
Büyükşehir'den ulaşımı rahatlatacak hamle
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ULAŞIMI RAHATLATACAK HAMLE
Tuşba Belediyesi, 'TUŞMEK' projesiyle uluslararası festivalde
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİ, 'TUŞMEK' PROJESİYLE ULUSLARARASI FESTİVALDE
Çaldıran'a 700 kişilik düğün salonu
YEREL

ÇALDIRAN'A 700 KİŞİLİK DÜĞÜN SALONU
Gürpınar'da 2 bin 500 öğrenci Kur'an-ı Kerim öğrendi
YEREL

GÜRPINAR'DA 2 BİN 500 ÖĞRENCİ KUR'AN-I KERİM ÖĞRENDİ
Muradiye Kaymakamı Yücel'e ziyaret
YEREL

MURADİYE KAYMAKAMI YÜCEL'E ZİYARET