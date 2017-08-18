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Iğdır Devlet Hastanesinden toplu sünnet töreni



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Abbas Can Aras - Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Devlet Hastanesi 6 yaş ve üzeri çocukları düzenlediği törenle toplu sünnet etti.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nevruz Erez, "düzenlemiş olduğumuz sünnet kampanyasında 150 kişi hedeflemiştik fakat gelen müracaat fazla olduğu için 180 kişiye çıkarttık. Bugünden itibaren Cuma, cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hekim arkadaşlarımız tarafından ameliyathane şartlarında 60 sünnet operasyonu yapılacak. Sünnet doğduktan sonra bir hafta, 20 gün veya 6 yaştan sonra yapılması sağlık yönünden daha uygundur. Sünnet ameliyathane şartlarında anestezi ve genel anestezi ile yapılması daha doğru bir işlemdir. Maddi katkıları dolayısıyla bizi yalnız bırakmayan değerli iş adamları, Emniyet mensupları, nöroloji, cerrahi, anestezi ekipleri ve il sağlık personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, "İl sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi Başhekimliğimiz koordinesi Valiliğimiz himayesinde toplu sünnet töreni gerçekleştirdik. Çocuklarımızın bizim geleneklerimizde çok güçlü yeri var. Hz. İbrahim' in sünnetini yerine getirmek ve sağlık açısından zaruri olduğu bilim, tıp camiasınca tespit edilen ve teslim edilen sünnet şöleni kapsamında bir araya geldik. Mübarek cuma günü, mesainin sonuna doğru başhekimimizin daveti üzerine Anne, Baba ve misafirlerimiz ile birlikte sevgili çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmalıyız dedik. Çünkü sünnet bizim geleneklerimizde çok güçlü bir olgudur. Bu manada emeği geçen herkese ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen program, okunan Kur-an'ı Kerim ve duaların ardından son buldu.

(ACA-AA-Y)



18.08.2017 16:58:12 TSI

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