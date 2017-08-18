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Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, Masal Dünyası Parkı'nda incelemede bulundu



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Şahinbey ve Siirt belediyeleri işbirliğiyle yaptırılan bölgenin en büyük Masal Dünyası Parkı'nda incelemede bulundu.

Başkan Vekili Taşkın, parkta oyun oynayan çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Park için belediye yetkililerine teşekkür eden vatandaşlar, böyle bir oyun grubunun kurulmasından dolayı duyduklarını memnuniyeti ifade ettiler. Vatandaşlar, çocukların rahatça oynayabilecekleri bu tür oyun parklarının imkanlar ölçüsünde diğer mahallelere de yapılması talebinde bulundu.

Geçen aylarda hizmete giren parkta, yetişkinlerin için de dinlenme ve spor alanları bulunuyor.

(MND-MP-Y)



18.08.2017 16:59:09 TSI

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