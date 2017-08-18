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Eleşkirt'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı





Necmettin Eroğlu

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı - Erzurum kara yolu Eleşkirt çıkışında meydana gelen trafik kazasında Ağrı'dan Erzurum istikametine doğru seyir halinde olan Sedat Sayraç yönetimindeki 36 SA 723 plakalı minibüs kaygan zemin nedeniyle şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan baba oğuldan araç sürücüsü Sedat Sayraç (57) olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Emrah Özgür Sayraç (25) ağır şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sayraç, burada yapılan müdahalenin ardından Ağrı'ya sevk edildi.

(NE-AT-Y)



18.08.2017 16:59:35 TSI

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