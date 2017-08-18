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Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine hayran kaldılar

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:58
Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine hayran kaldılar
Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine hayran kaldılar

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetine başlayan Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Havza İlçesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Hastane Müdürü İsa Erfalay ve Fizik Tedavi Öğretim Üyesi Mahmut Yaran hastaneye hayran kaldılar.
Türkiye'nin tarih, termal ve doğa şehri Kütahya'da, gelişmiş teknolojiyi ve termal suyu bir arada kullanarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları sunan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bu alanda diğer hastanelere örnek olma yolunda hızla ilerliyor.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Havza İlçesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Hastane Müdürü İsa Erfalay ve Fizik Tedavi Öğretim Üyesi Mahmut Yaran, daha önce başka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerini gezdiklerini, fakat Kütahya'da bulunan hastaneye hayran kaldıklarını belirterek, özellikle otelcilik hizmetlerinin 5 yıldızlı otel atmosferinde olduğundan görsel şöleninden, dinlenme alanlarına kadar mükemmel olduğunu söylediler.
İleri teknolojiyle donatılan hastanenin Kardiyopulmaner Ünitesi, Güçlendirme Ünitesi ve Cpet Ünitelerinden övgüyle bahseden heyet üyeleri,"Böyle bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin Kütahya'ya kazanılması büyük zenginliktir. Bu merkezin kıymetini bilip, emeği geçenleri kutlamak gerekmektedir" dediler.(EFE)

18.08.2017 17:00:06 TSI
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