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Sungurlu Belediyespor'da hedef 1. Lig

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:58
Sungurlu Belediyespor'da hedef 1. Lig
Sungurlu Belediyespor'da hedef 1. Lig

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Geçtiğimiz sezon ligin 2. yarısında yakaladığı galibiyet serisiyle beraber Konya' da düzenlenen 1. lig yarı final (play-off) turlarına kalan ve son maçını kaybederek bir üst lige yükselme şansını kaybeden Sungurlu Belediyespor 2017-2018 sezonunda 1. ligi hedefliyor.
Bu sezon Karadeniz gurubunda yer alan Sungurlu Belediyespor Voleybol takımı Sungurlu'yu Türkiye'nin dört bir köşesinde tanıtmaya devam edecek.
2017-2018 sezonunda Belediyespor voleybol, futbol, güreş ve taekwondo branşlarında elde ettiği Türkiye dereceleri ile Sungurlu'nun adını Türkiye'ye duyurmuştu.
Hedefe ulaşmak için kendi altyapısından yetişen sporcuların yanına takviye olarak transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kulüp Antrenörü Mustafa Özdemir; '' Kulüp Başkanımız Sayın Bahri Sezen ve Sungurlu Belediye Başkanımız Sayın Abdulkadir Şahiner ile birlikte durum değerlendirmeleri yaparak Türkiye'nin bir çok kulübünden genç sporcularla görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle başarıya aç, hedefleri olan genç sporcular ile görüşmelerimiz sürüyor. İlk transferimizi geçtiğimiz yıl aynı grupta yer mücadele verdiğimiz ve yakından takip ettiğimiz Merzifon Gücü Spor'un başarılı oyuncusu Tolga Can Demir'i renklerimize bağladık. Transfer yaptı demek için değil bizi başarıya taşıyacak olan sporcuları transfer ederek başarı elde etmek için ince eleyip sık dokuyoruz. İlerleyen günlerde yeni transferlerimizi de basına tanıtacağız.'' ifadelerini kullandı.
(SŞ-BÖ)

18.08.2017 17:00:30 TSI
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