YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Diyarbakır'da rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın korkuttu

Diyarbakır'da rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın korkuttu



Emrah Kızıl

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da otizmli çocukların eğitim gördüğü bir rehabilitasyon merkezinin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Villaları 250'nci Sokak'ta bulunan otizmli çocukların eğitim gördüğü bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rehabilitasyon merkezinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(EK-MP-Y)



18.08.2017 17:01:27 TSI

NNNN

