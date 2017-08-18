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Siverek Sosyal tesisin temeli atıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek İlçesinde yapımına başlanan yüzme havuzu ve Sosyal tesisin temeli yapılan törenle atıldı.

Şanlıurfa- Siverek karayolunun 2'nci kilometresinde bulunan çamlık alanda düzenlenen temel atma törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AB Uyum Komisyonu Başkanı Ak Parti Şanlıurfa milletvekili Kasım Gülpınar, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüzme havuzunun temeli okunan duaların ardından davetlilerin butona basmasıyla atıldı.

Proje siverekliler için hayırlı olsun

Siverek'te düzenlenen temel atma töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Siverek Belediye Başkanlığımızın yapımına başlamış olduğu yüzme havuzu ve sosyal tesisin Siverek ve Siverek'in gençlerine, halkına hayırlar getirmesini, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, projenin 5 ay içerisinde tamamlanacağını ifade ederken, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, ise projenin Sivereklilere hayırlı olsun diledi.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Ak Parti Şanlıurfa milletvekili Kasım Gülpınar ise yapılan yatırıma dikkat çekerek AK Parti hükümetleri döneminde her türlü engellere rağmen büyüdükleri ve yatırım yaptıklarını belirtti.

Temel atma törenin ardından Başkan Çiftçi ve beraberindekiler ilçede yapımı devam eden dış cephe iyileştirme çalışmalarını denetledi. Esnafla sohbet edip sorunları da dinleyen Başkan Çiftçi, beraberindekilerle birlikte Hilvan İlçesine geçti. Başkan Çiftçi, burada Hilvan Belediyesi yeni binasında Başkan Ali Aslan Bayık'ı ziyaret ederek yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

(AK-OE-Y)



18.08.2017 17:06:46 TSI

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