Aydınlık, Cizre Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu
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Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı Dr. Hasan Aydınlık, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Müdürünü ziyaret edip, hastanede incelemelerde bulundu.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Şırnak'a gelen Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Kurum Başkanı Dr. Hasan Aydınlık, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret edip, Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Monis ile İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş'tan bilgi aldı. Aydınlık hastaneyi gezip, eksiklikleri yerinde görüp doktorlarla bir saatlik toplantı gerçekleştirdi. Aydınlık ve beraberindekiler toplantının ardından Cizre'den ayrıldı.
(AY-MP-Y)
18.08.2017 17:09:45 TSI
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