53 yıllık anıt onarıma alındı
(Fotoğraflı)
İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ayyıldıztepe'de bulunan Sonkurşun Anıtı onarılıyor.
Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın, Bandırma Ayyıldıztepe'de düşmana sıkılan son kurşunla sonuçlanmasını sembolize eden anıt 1974 yılında yapıldı. Anıtın çok rüzgarlı bir alanda olduğunu belirten yetkililer, sık sık korozyona uğradığını ifade etti. Bandırma'nın Kurtuluş Günü olan 17 Eylül öncesi anıt bakıma alındı. Tamiratın 17 Eylüle kadar bitirilmesi planlanıyor.
(İA-MŞ)
18.08.2017 17:10:55 TSI
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