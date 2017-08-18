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Gülüç Belediyespor Yaz Futbol Okulu kapanışı mangal partisiyle yaptı

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:14
Gülüç Belediyespor Yaz Futbol Okulu kapanışı mangal partisiyle yaptı
Gülüç Belediyespor Yaz Futbol Okulu kapanışı mangal partisiyle yaptı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi yaz futbol okulu kapanışı mangal partisi ile yaptı.
2017 yılı Gülüç Belediyespor yaz futbol okulu Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın düzenlediği mangal partisi etkinliğiyle son buldu. Yaklaşık 100 öğrencinin katılım sağladığı yaz futbol okulunda öğrenciler boş vakitlerini değerlendirdi. Düzenlenen etkinlikte mangal başına geçen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş çocuklara köfte ekmek ile ayran dağıttı.
Yaz Futbol okulunun sonuna geldiklerini söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş çocuklara verdiğimiz mangal sözünü tuttuklarını belirtti. Demirtaş konuşmasında, "Yaz futbol okulumuzun sonuna geldik. Futbol okulunun açılışında çocuklarımıza mangal sözü vermiştik. Bunu da geleneksel hale getirdik. Her sene sonunda böyle mangal partisi yapıyoruz. Köfte, ayran dağıtıyoruz. Hem birlik beraberliği sağlamış, hem de çocuklarımızı teşvik etmiş oluyoruz. Çünkü bu çocuklar geleceğimiz, ahlaki değerlerimiz, bizde maddi manevi bir katkı sağlamış oluyoruz. Gülüç 'teki anne ve babalara teşekkür ediyorum duyarlılık gösterdikleri için. Kendi evlatlarımıza sahip çıkıyoruz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ailelerimizden hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Tüm kurslarda olduğu gibi yaz futbol okulu içerisinde yapılan harcamalar ve etkinlikler olsun belediyemiz tarafından karşılanıyor. Gülüç Belediyespor da verilen hiçbir kurs ve etkinlikte para alınmaz. Boks, tekvando, A takımı, yaz okulları hepsi ücretsiz. Buda başarı getiriyor. Dünya birincileri, ikincileri hep Gülüç 'ten çıktı bugüne kadar. Boks milli takımına kız erkek sporcular verdik aynı zamanda A takımı şampiyon oldu. Bu işler gönül işi ve sabır işi. Ücretsiz olduğu için çocuklarda duyarlılık gösteriyorlar" dedi.
Gülüç Belediyespor Yaz Futbol okuluna katılan minik sporcular, Gülüç Belediye Başkanına teşekkür etti.
(VK-OA-Y)

18.08.2017 17:16:25 TSI
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