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Belediye ekiplerinden hummalı çalışma

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:18
Belediye ekiplerinden hummalı çalışma
Belediye ekiplerinden hummalı çalışma

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm cadde ve sokaklarda geniş kapsamlı temizlik çalışması yaptı.
İlçedeki yol ve kaldırım kenarlarında biriken ot ve çöpleri temizleyen ekipler, kaldırımları da süpürerek genel bir temizlik için seferber oldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçe genelinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade ederek, "Belediyemizin tüm personeli ile birlikte yol kenarlarında ve kaldırımlardaki çöplerin temizlenmesi için geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına başladık. Belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde Adilcevaz'ı daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde tüm mahallelerimiz daha temiz bir görünüme kavuşacak. Halkımızdan da istirhamım çöplerini gelişi güzel yollara atmasınlar. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse ilçemiz her zaman daha temiz olur. Temizlik çalışmalarımızda özveri ile çalışan personelimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
(MSA-Y)

18.08.2017 17:21:43 TSI
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