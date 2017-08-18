YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediye ekiplerinden hummalı çalışma

Belediye ekiplerinden hummalı çalışma



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm cadde ve sokaklarda geniş kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

İlçedeki yol ve kaldırım kenarlarında biriken ot ve çöpleri temizleyen ekipler, kaldırımları da süpürerek genel bir temizlik için seferber oldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçe genelinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade ederek, "Belediyemizin tüm personeli ile birlikte yol kenarlarında ve kaldırımlardaki çöplerin temizlenmesi için geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına başladık. Belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde Adilcevaz'ı daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde tüm mahallelerimiz daha temiz bir görünüme kavuşacak. Halkımızdan da istirhamım çöplerini gelişi güzel yollara atmasınlar. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse ilçemiz her zaman daha temiz olur. Temizlik çalışmalarımızda özveri ile çalışan personelimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

(MSA-Y)



18.08.2017 17:21:43 TSI

NNNN

