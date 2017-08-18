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Tarsus'ta 3 GES ihalesi yapıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:22
Tarsus'ta 3 GES ihalesi yapıldı
Tarsus'ta 3 GES ihalesi yapıldı
- Başkan Can, "Tarsus'ta GES Projesi ile kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz"

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapımı için şimdiye kadar 3 ihale gerçekleştirildi.
Bugüne kadar 3 adet GES ihalesi gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, proje bittikten sonra kendi elektriklerini kendilerinin üreteceklerini söyledi.
Başkan Can, gerçekleştirilen 3 ihaleden birincisinin Yeni Mahalle Pazar Yeri Çatısı, Kırklarsırtı Pazar Yeri Çatısı ve belediye tesisleri içindeki çatılar, 2. ihalenin ise Bağlar Pazar Yeri Çatıları ve Canlı Hayvan Pazarı Çatıları, 3. ihalenin ise Turkuaz Pazar Yeri Çatıları olduğunu belirtti.
Elektrik harcamalarının yıllık 1 Milyon TL olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Tarsus Belediyesi olarak 3.5 Megawatt'lık lisansımızı aldık. Birinci etap ihalemizi gerçekleştirdik. Yeni Mahalle ve Kırklarsırtı pazar yerleri çatılarına güneş enerjisi panelleri döşenmeye başlandı. Belediye tesisleri içindeki çatıların ise alt yapısı tamamlandı, montajı için paneller bekleniyor. Buradan 1.2 megawatt elektrik üreteceğiz. Bu birinci etap olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz ikinci etap ihalemiz ise Bağlar pazar yeri çatıları ve aynı zamanda arıtma tesisimizin orada bulunan canlı hayvan pazar yeri çatıları şu anda sözleşme aşamasında, gerçekleştirmiş olduğumuz üçüncü ihalemiz ise Şehitishak Mahallesi Turkuaz pazar yeri çatıları burası da şu anda sözleşme aşamasında, proje bittiğinde Tarsus Belediyesi 3.5 megawatt'lık elektrik üretecektir. Kısacası Tarsus Belediyesinin elektrik sarfiyatı 1 milyon TL.'dir. İnşallah bu güneş enerjisi panelleri devreye girdiğinde 3 milyon TL. para kazanacağız'' ifadesini kullandı.
(ERY-Y)

18.08.2017 17:25:28 TSI
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