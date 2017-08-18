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Büyükşehir belediyesi sigorta kavşağına asfalt atacak



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada Bahçelievler Kavşağı ile Sigorta Kavşağı arasında asfalt çalışması yapılacağı duyuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımız 'Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Bahçelievler Kavşağı ile Sigorta Kavşağı arasında kalan bölgede asfalt serim işlemleri gerçekleştirilecektir. İlk olarak 18 Ağustos Cuma günü 23.00'da Bahçelievler Kavşağı'ndan Sigorta Kavşağı'na gidiş istikametin son kat asfaltı atılacaktır. Ardından 19 Ağustos Cumartesi'yi 20 Ağustos Pazar'a bağlayan gecede ise TÜVASAŞ girişi ile Bahçelievler Kavşağı arasında çalışmalar sürdürülecektir. Çalışmaların yapılacağı arterler trafiğe kapatılacak olup, alternatif güzergahların kullanılması trafikte yaşanacak olumsuzlukları önleyecektir. Vatandaşlarımızın trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

(RŞ-RFK-Y)



18.08.2017 17:26:33 TSI

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