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Yaz kuran kursu futbol final maçında Pazarköy şampiyon oldu



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SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi ve Akyazı Din Görevlileri Derneğince düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Pazarköy Kuran Kursu oldu.

Akyazı Belediyesi ve Akyazı Din Görevlileri Derneğince yapılan yaz kuran kursu futbol turnuvasında Pazarköy Kuran Kursu takımı Hasanbey kuran kursu takımını 5-1 yenerek şampiyon oldu. Akyazı Din Görevlileri Başkanı Engin Ömürlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuran kursu öğrencilerinin kuran öğrenip din eğitimlerini alırken bir yandan da spor yaparak yaz tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Turnuvaya maddi ve manevi her türlü katkılarını sağlayan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. 16 takımın katıldığı futbol turnuvasında birinci olan Pazarköy Kuran Kursu takımına ödülünü Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı verdi. İkinci olan Hasanbey Kuran Kursu takımına ödülünü Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, 3.olan Çıldırlar Kuran Kursu Takımına ödülünü Akyazı Müftü vekili Haluk Dişci verirken, turnuvada centilmenlik ödülüne layık olan Erdoğdu takımına Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii imam hatibi Murat Aydoğdu taktim etti.

(RŞ-RFK-Y)



18.08.2017 17:27:30 TSI

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