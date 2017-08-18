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Adapazarında 113 çocuk sünnet edildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:25
Adapazarında 113 çocuk sünnet edildi
Adapazarında 113 çocuk sünnet edildi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Geleneksel 14.Sünnet Şöleni, Çark Mesire Nikah Sarayı'nda yapıldı.
Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 14'ncüsü düzenlenen 'Geleneksel Sünnet Şöleni'ne' Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, AK Parti Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, Bilge Hastanesi Başhekim Yardımcısı Aydoğan Arslan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve çok sayıda aile katıldı.
Sünnetin açılış konuşmasını yapan Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, geleneksel hale gelen sünnet şöleninin bu yıl 14'ncüsünün düzenlendiğini belirterek, "2004 yılından bu güne geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenlerimizde şimdiye kadar 2061 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik. İnşallah bu şölenlerimizi her yıl sayımızı daha da arttırarak devam ettirmek düşüncesindeyiz. Adapazarı Belediyesi olarak, sosyal sorumluluğun gereği gördüğümüz bu organizasyona katkıda bulunan ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, sünnet olan çocuklarımızın ailelerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum."dedi. Yemek ikramı ile başlayan şölende protokol üyeleri ile sünnet çocukları günün anısına toplu fotoğraf çekildi. Başkan Yardımcısı Özüm, katkılarından dolayı Bilge Hastanesi adına Dr. Aydoğan Arslan'a teşekkür plaketi takdim etti. Şölende çocuklara allı güllü, dondurma, pamuk şeker ikramı yapıldıktan sonra hediyeleri verildi. Program sonunda çocuklar ve aileleri lunaparka geçerek gönüllerince eğlendi.
(RŞ-RFK-Y)

18.08.2017 17:28:24 TSI
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