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Manisa'da et kombinasına bayram denetimi

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:32
Manisa'da et kombinasına bayram denetimi
Manisa'da et kombinasına bayram denetimi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi Et Kombinasında incelemeler yaptı.
Daire Başkanları Akbaş ve İra, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim yerleri ile hayvan satış alanlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmaları yerinde kontrol ettiklerini dile getiren Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda sıkıntı yaşamaması için bütün önlemleri alıyoruz. Kaçak kesim noktasında ekiplerimiz Kurban Bayramı süresince teyakkuzda olacak. Elimizden gelen bütün gayretle vatandaşlarımızın dini vecibelerini sağlıklı koşullarda gerçekleştirmelerini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.
İl Kurban Komisyonu'nun 1 Ağustos tarihinde toplanarak kesim yerleri, kesim ücretleri ve satış yerleri gibi belirli kararlar aldığını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Büyükşehir belediyemize ait mezbahamızda bir ön denetim yaptık. Daha sonra da satış yerlerinde bir inceleme yaptık. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı etleri tüketmesi, sağlıklı hayvanların kurban olarak değerlendirilmesi. Biz bu noktada veteriner hekimlerimizle, diğer kurumlarla ortak çalışma yürütüyoruz" dedi.
Vatandaşların kurban kesim yerleri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini de dile getiren Daire Başkanı Talip Akbaş, "Vatandaşlarımız kurbanlarını kendi bahçelerinde kesiyorlarsa sakatatları mümkün olduğunca derin çukurlar içerisine gömülmesini sağlamaları gerekiyor. Kurban Bayramı süresince ilgili denetimlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Zabıta Daire Başkanlığımız önderliğinde 20 bin adet özel poşetler bastırılıyor. Buradaki amacımız kesilen etlerin evlere girip tüketilene kadar vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve düzgün taşınmasının sağlanması. Bu bağlamda vatandaşlarımız kesim yerlerinde poşetlerini temin edebilirler" diye konuştu.
(ÖND-Y)

18.08.2017 17:34:24 TSI
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