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Kurban Bayramı öncesinde konteynerler temizlendi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde ki çöp konteynerları özel yıkama araçları ile temizlendi.

İlçe genelinde devam eden çalışmalarda özellikle sıcak yaz günlerinde çöp konteynerleri ve çevresinde kötü koku oluşumunun önlenmesi için dezenfekte edildi. Çalışmalar ilçe genelinde vatandaşlar tarafından son derece olumlu karşılanırken, çöp konteynerleri yıkama araçları belirli aralıklarda çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

(FSİ-AS-Y)



18.08.2017 17:35:52 TSI

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