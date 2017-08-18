YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süloğlu'na çok amaçlı kültür sarayı

Süloğlu'na çok amaçlı kültür sarayı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesine yapılacak olan Çok Amaçlı Kültür Sarayı ve Düğün Salonu'nun imza töreni gerçekleştirildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine yapılacak olan Çok Amaçlı Kültür Sarayı ve Düğün Salonu'nun yüklenici firma ile yaptığı imza törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Fevziye Kirezçi, belediye başkan yardımcıları Çiğdem Gegeoğlu ile Hüsnü Güler ve Süloğlu halkı katıldı.



"Tek hedefimiz var, halkımıza hizmet etmek"

İmza töreni öncesinde konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekmeği bölüşmek konusunda hiçbir zaman tereddüt yaşamadıklarını söyledi. Ekmeği hakça herkesin karnını doyuracak şekilde bölüşeceklerini ifade eden Gürkan, "Tek bir amacımız var; insana hizmet etmek. Seçimlerde karşınıza gelip, bu görevlere talip olduk; sizler de 'buyurun yapın' dediniz. Tek bir hedefimiz var; halkımıza hizmet etmek. Halkın bize gösterdiği güvene, sevgiye layık olabilmek. Yetkiyi veren de alan da sizsiniz. Halkın istediklerini, halkla beraber yapan bir anlayış hakim olduk. Önce milleti yaşatacağız. Millet olmadı mı hiçbir şeyin anlamı yok.

2014 yılı yerel seçimlerinde size söz verdik. Dedik ki; 'Ankara 730 kilometre Edirne 30 kilometre. Siz Süloğlular olarak Mehmet Ormankıran'ı seçerseniz, sizi 730 kilometre gitmekten kurtararak, 30 kilometre yanınızdaki komşunuz, kardeşiniz, ağabeyiniz olarak her zaman yanınızda olacağız. 30 Mart 2014'te siz 30 kilometre uzağa gitmeyi tercih ettiniz ve Mehmet Ormankıran'ı belediye başkanı seçtiniz. Mehmet Başkan göreve geldiğinden bu yana beraber çalışıyoruz. Bugüne kadar Süloğlu halkının talep ettiği ne varsa gücümüz yettiği kadar yaptık, yapmaya çalıştık" diye konuştu.



"50 yıllık özlem 120 gün sonra bitecek"

Bugüne kadar Süloğlu'na birçok katkıda bulunduklarını ifade eden Gürkan, 50 yıldır Süloğlu'nun hasreti olan Kültür Merkezi ve Çok Amaçlı Sarayı ile Düğün Salonu arzusunu çok iyi biliyordum. Bu proje ile çok uğraştık. Yer problemi vardı. Mehmet Ormankıran onu aştı. Bir proje yaptık, teknik nedenlerle iptal ettik. Bir daha hazırladık. İhaleyi yaptık. 120 günde burası bitecek. Bugün yer teslimini yapıyoruz. Süloğlu halkı, 50 yıllık özlemine kavuşmuş olacak" dedi.

Süloğlu Belediyesinin kuruluşunun 50'nci yıldönümünde 50 yıllık hasreti sonlandırdıklarını anlatan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, "Nihayet Süloğlu Belediyesi Kültür Sarayı'na kavuşacak. Çok amaçlı bir saray olmuş olacak. Fakat benden önceki arkadaşlarda belki ekonomik durumlarından dolayı belki bu kadar içten istemediklerinden dolayı bu kültür sarayını, yeteri kadar destek görmediklerinden dolayı belki de yapamadılar. Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan ve Belediye Meclis Üyelerimizin vermiş olduğu kararla birlikte Süloğlu, özlemini giderme aşamasına geldi. Bundan sonra hiçbir aileye acaba yağmur yağdığında ömür boyu çocuğumun sünnetinde, çocuğumun evlenmesinde düğünü nerede yapacağım? diye bir tereddüttü yaşattırmayacağız. Hiçbir zaman Süloğlu'ndan elini çekmeyen Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a Süloğlu halkı ve kendim adına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun" şeklinde konuştu.

Gürkan, Süloğlu Merkez Mahallesi'nde çevre belediyelerin ve iş adamlarının destekleri ile yaptırılan çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi.

(KU-MK-Y)



18.08.2017 17:37:14 TSI

NNNN

