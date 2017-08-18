Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte tatil amacıyla Didim'de yaşayan dayısının yanına gelen Erdal Ağaç (37), serinlemek için denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan ve yüzme bilmeyen şahıs, daha sonra denizde çırpınmaya başladı. Şahsı fark eden kıyıdaki bir kişi Ağaç'a müdahale ederek kıyıya çıkardı. Olayı görenler durumu 112 acil servis ekiplerine ve Polise bildirdi.
112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında şahıs hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından şahıs otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
(MB-Y)
18.08.2017 17:38:23 TSI
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