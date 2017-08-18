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Mustafakemalpaşa'da kuduz sebebiyle kurban pazarı kapatıldı



BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin bazı köylerinde hayvanlarda tespit edilen kuduz sebebiyle kurban pazarı kapatıldı.

Mustafakemalpaşa'nın Yumurcaklı, Taşköprü, Ocaklı, Ovaazatlı, Yamanlı, Tepecik, Muradiyesarnıç ve Merkez mahallelerinde bulunan büyükbaş hayvan ve köpeklerde kuduz görülmesi üzerine ilçedeki kurban pazarı kapatıldı. Kuduz hastalığından korunma ve bu hastalıkla mücadele yönetmeliğine göre ilçede 10 kilometre yarıçap içinde karantina tedbirleri uygulanacak. Yönetmeliğe göre tedbirlerin 6 ay boyunca devam edeceği ifade edilirken, 20 bin hayvan ve 3 bin 800 köpeğe aşı yapıldığı duyuruldu. Kapatılan kurban pazarının karantina bölgesinin en dışındaki Devecikonağı civarına taşınacağı belirtildi. Öte yandan kuduzun ilçe merkezinde can ve mal kaybına yol açmadığı ifade edildi.

(İDR-MŞ)



18.08.2017 17:48:41 TSI

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