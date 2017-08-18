Özalplı genç çiftçilere havyan dağıtımı
(Fotoğraflı)
Nihat Özbay
VAN (İHA) Van'ın Özalp ilçesinde projeleri kabul edilen genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında Özalp ilçesindeki 6 çiftçiye 36 büyükbaş hayvan dağıtıldı. Özalp Belediyesine ait hayvan pazarında yapılan dağıtım törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili Sinan Hakan ile hibe desteğinden faydalanan çiftçiler katıldı. Büyükbaş hayvanlar, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.
(MSA-Y)
18.08.2017 17:53:03 TSI
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