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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un evlat acısı

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:00
Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un evlat acısı
Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un evlat acısı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
MUĞLA (İHA) - Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'un kızı Sude Bozkurt hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'un kızı Sude Bozkurt, hayata tutunamayarak vefat etti. Sude Bozkurt'un cenazesi ikindi namazına müteakip Söke Kocacami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Söke Granta Mezarlığında defnedilecek.
(OD-)

18.08.2017 18:03:19 TSI
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