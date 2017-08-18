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Sanatçı Topatan'ın sergisi büyüledi

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:07
Sanatçı Topatan'ın sergisi büyüledi
Sanatçı Topatan'ın sergisi büyüledi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sergisi sanatseverlerden tam not aldı. Nahhat Fatih Topatan'ın "Naht Sanatı" konulu ahşabın hatla muhteşem buluşmasını konu edinen serginin açılışını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergide, İslami motifler ve Yüce Allah'ın isimlerinin tablolaştırıldığı eserler göz kamaştırdı. Başkan Sekmen, sergiyi gezerken gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Erzurum bir sanat ve kültür şehri Bizler de fırsat buldukça sergi ve diğer kültür çalışmalarına önemli destekler veriyoruz. Bugün burada Fatih Topatan kardeşimizin el emeği ve göz nurunu nakşettiği naht sanatı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunduk. Her bir eser büyük bir emek, özen ve itinayla hazırlanmış. Sanatçımızı manevi hazzı yüksek, böylesine meşakkatli ve zor bir branşa kendisini adadığı için takdir ediyorum" dedi.
(ERZ-AT-Y)

18.08.2017 18:09:53 TSI
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