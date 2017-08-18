YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıkamış'a yeni tören alanı

Sarıkamış'a yeni tören alanı



(Fotoğraflı)



Alper Yıldırım

KARS (İHA) - Sarıkamış Belediye Başkanlığı'nca ilçeye yeni tören alanı yapılıyor. Andezit taşları kaplanan tören alanı önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

Peyzaj ve Atatürk Anıtı'nın tadilatı devam eden tören alanında Belediye Başkanı Göksal Toksoy, yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Sarıkamış'ın gelişmesi ve yaşanılabilir bir kent olması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Göksal Toksoy, tören alanında kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Sarıkamış'ta göreve geldikleri 2014 yıldan günümüze kadar çok önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Göksal Toksoy, "2017 yılı inşaat sezonunda ilçeyi şantiyeye çevirdik. Her yerde çalışmalarımız var. Bir tarafta alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan alt yapısı tamamlanan bölgelerde yol ve kaldırım çalışmaları yürütüyoruz. Tören alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Tören alanının andezit taşları döşeniyor. Peyzaj çalışmaları yapılıyor. Atatürk Anıtı'nın onarımı yapılıyor. Ağaçlandırma yapılıyor. Kısa sürede tören alanımızı tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Sarıkamış'ın mühendis Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da destekleriyle ilçenin çehresini değiştirdiklerini sözlerine ekledi. Bakan Ahmet Arslan'ın Kars için çok büyük şans olduğuna dikkat çeken Toksoy, Sarıkamış'ta yürütülen çalışmalarda Bakan çok büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Sarıkamış Tören Alanı'nda yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alan Toksoy, yapılan çalışmaları yerinde gördü.

(AY-AT-Y)



18.08.2017 18:10:09 TSI

NNNN

