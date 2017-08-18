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VASKİ'den 1. olağanüstü toplantı

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:08
VASKİ'den 1. olağanüstü toplantı
VASKİ'den 1. olağanüstü toplantı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ), 2017 yılı birinci olağanüstü genel toplantısı yapıldı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Genel Sekreter Mustafa Yalçın, VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen, genel müdür yardımcıları ve VASKİ daire başkanları katıldı. Gündemin ilk maddesi olan tarifeler yönetmeliğinde yapılan değişiklik taslağı kabul edildi. Gündemin ikinci maddesindeki 2017 yılı içinde bankalar nezdinde açılan hesapların kamu hizmetlerine tahsis edilmesi ve su ücret tarifelerinin karara bağlanması görüşüldü. Görüşülen gündem maddesi karara bağlanarak kabul edilerek diğer gündem maddelerine geçildi.
Alınan kararlar doğrultusunda Başkale ilçesi Kaşkol Mahallesi'nde bulunan 2 bin 679 metrekarelik VASKİ alan Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.
(MSA-Y)

18.08.2017 18:10:33 TSI
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