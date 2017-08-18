YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. VASKİ'den 1. olağanüstü toplantı

VASKİ'den 1. olağanüstü toplantı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ), 2017 yılı birinci olağanüstü genel toplantısı yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Genel Sekreter Mustafa Yalçın, VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen, genel müdür yardımcıları ve VASKİ daire başkanları katıldı. Gündemin ilk maddesi olan tarifeler yönetmeliğinde yapılan değişiklik taslağı kabul edildi. Gündemin ikinci maddesindeki 2017 yılı içinde bankalar nezdinde açılan hesapların kamu hizmetlerine tahsis edilmesi ve su ücret tarifelerinin karara bağlanması görüşüldü. Görüşülen gündem maddesi karara bağlanarak kabul edilerek diğer gündem maddelerine geçildi.

Alınan kararlar doğrultusunda Başkale ilçesi Kaşkol Mahallesi'nde bulunan 2 bin 679 metrekarelik VASKİ alan Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

(MSA-Y)



18.08.2017 18:10:33 TSI

NNNN

