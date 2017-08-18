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Mezarlıklarda bayram hazırlığı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı'ndan dolayı Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi mezarlıklarında bayram hazırlıklarına başlandı.

Nurdağı Belediyesine bağlı Sakçagözü mahallesindeki Kesikbaş mezarlığı duvarları yeniliyor.

Nurdağı Belediyesi yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre Nurdağı İlçesindeki tüm mezarlıklarda bayram öncesi bazı genel iç ve dış görüntü temizliklerine başladıkları söyledi.

Sakçagözü mahallesindeki Kesikbaş mezarlığında ise bütün duvarları baştan sona yenileniyor.

(SD-Y)



18.08.2017 18:14:09 TSI

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