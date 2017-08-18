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Ceylanpınar'da Kız Yurdu inşaatı devam ediyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:18
Ceylanpınar'da Kız Yurdu inşaatı devam ediyor
Ceylanpınar'da Kız Yurdu inşaatı devam ediyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi tarafından Bahçelievler'de yapımına başlanan kız öğrenci yurdu inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda bakan ve milletvekillerinin katılımıyla temeli atılan ve Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapılan 200 kişilik kız öğrenci yurdu çalışmalarında kaba inşaatında sona gelindi. 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanan kız yurdu, ilçede büyük bir açığı da kapatmış olacak. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Altun ve Mehmet Bayol çalışmaların sürdüğü kız yurdunda incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası açıklama yana başkan yardımcısı Mehmet Bayol, kız yurdu inşaatında üçüncü katın tamamlandığını söyledi. kaba inşaatın yüzde 70'inin bittiğini belirten Bayol, yurdun yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. İlçede kız yurdu yokluğunu büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Bayol, "Kırsaldan gelen kız çocuklarımızın konaklama konusunda büyük bir sıkıntıları vardı. Yaşamış oldukları bu sıkıntıyı belediye başkanımız Menderes Atilla'ya bizzat ilettiler. Başkanımız da çaba ve gayretleri neticesinde il banktan Ceylanpınar'a hibe edilen parayla bir kız yurdu projesi hazırlattı ve 200 kişilik kız yurdumuzun temeli atılarak çalışmalara başlandı. Şu anda kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlanmış durumda. İnşallah yıl sonuna kadar yurdumuz tamamen bitirilip kız çocuklarımızın hizmetine sanacağız. Kız yurdu ilçemiz için büyük bir eksikti. Ceylanpınar Belediyesi olarak bu eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kız yurdumuz Ceylanpınar'a hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
(UK-SD-Y)

18.08.2017 18:21:25 TSI
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