Oltu'nun eski esnaflarından Selahattin Koçak hayatını kaybetti
(Fotoğraflı)
Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu'nun tanınmış simalarından, yıllarca ilçe merkezinde esnaflık yapan Selahattin Koçak (86) dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sekiz çocuk babası olan Selahattin Koçak uzun süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. Koçak bugün ikindi namazına müteakip Oltu Aslanpaşa camiinde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi.
(DMA-AT-Y)
18.08.2017 18:23:16 TSI
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