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Unçukuru Mahallesi yatırımlardan memnun



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Tunalı

BURSA (İHA) - Makamını her cuma farklı bir mahallesine taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu hafta Unçukuru halkını dinledi.

Başkan Bozbey, mahalledeki temaslarına meydanda bulunan esnafa "Hayırlı işler" dileklerinde bulunarak ve sohbet ederek başladı. Unçukuru Muhtarı Sedat Karatay'ı da makamında ziyaret eden Başkan Bozbey, ardından görüşmelerini gerçekleştirdiği karavana geçti. Bozbey, mahallenin meselelerini ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Unçukuru Mahallesi'nin Uluabat Gölü'nü ve Gölyazı Mahallesi'ni yukarıdan gördüğünü söyleyen Bozbey, mahalleyi Bursa'nın en güzel manzaralı mahallesi olarak değerlendirdi. Unçukuru Mahallesi'ndeki üreticilere, organik sertifikalı çilek üretimi için de çeşitli destek verdiklerini söyleyen Bozbey, mahalle sakinlerinin şehrin imkanlarından yararlanması için gerekli özeni gösterdiklerini belirtti.

Unçukuru Mahalle Muhtarı Sedat Karatay da, Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı yatırımlardan mahalle sakinlerinin memnun olduğunu ifade etti. Muhtar Karatay, Başkan Bozbey'den Unçukuru Mahallesi'ne turizm amaçlı hobi bahçeleri yapılmasını da istedi.

Bozbey, Mahalle Muhtarı Sedat Karatay ile görüşmesinin ardından, mahalle halkıyla da karavandaki makamında bir araya geldi. Gün boyu çalışmalarını Unçukuru Mahallesi'nde sürdüren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinden randevu alan vatandaşlarla da karavanında görüştü.

(MŞ)



18.08.2017 18:25:47 TSI

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