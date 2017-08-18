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Boyabat domatesi tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Boyabat domatesini tanıtmak amacıyla yapılan "Boyabat Domatesi Tanıtım Etkinlikleri" Gökdere Mahallesi Kemaldede Camisi yanındaki alanda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Cemal Ekiz, İller Bankası Bölge Müdürü, birçok protokol üyesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat'ta ilki gerçekleştirilen Boyabat Domatesi Tanıtım Etkinlikleri'ne katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Çakıcı etkinlikte yaptığı açıklamada; "Domatesimizi Anadolu'ya tanıtıyoruz. Boyabat domatesimizi etkinliklerle marka haline getirip, bu eşi olmayan tadı tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Vatandaşımız kazanacak. Boyabat kazanacak" dedi.

Ardından eski Boyabat Belediye Başkanı Cemal Ekiz ise 1933'te Türkiye'de birinci olan Boyabat pirincinin kabul belgesini okudu.

(OSM-SLH-Y)



18.08.2017 18:25:49 TSI

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