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Kore Gazisine son görev

- Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Kore Gazisi 85 yaşındaki Ali Kocakaya, yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. Kocakaya düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Salihli'nin Yörük Mahallesi'nde yaşayan ve 8 çocuk babası olduğu öğrenilen Kore Gazisi Ali Kocakaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Hz.Ömer Camisi'nde düzenlenen askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında dualarla defnedildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitiren Kore Gazisi Kocakaya'nın Hz.Ömer Camii'nde kılınan cenaze namazına Salihli Kaymakam Vekili Kula Kaymakamı Osman Güven, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, gaziler, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Kore Gazisi Ali Kocakaya'nın hayatını kaybetmesi ile birlikte Salihli'de hayatta kalan 9 Kore Gazisi'nin olduğu öğrenildi.

(BA-SC)



18.08.2017 18:30:01 TSI

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