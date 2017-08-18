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Şanlıurfa'da 7 bin adet kaçak tüp ele geçirildi



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesindeki bir depoya yapılan baskında 7 bin kaçak tüp ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesindeki bir depoda kaçak dolum yapıldığı belirledi. Ekipler tarafından depoya yapılan baskında 7 bin adet piknik ve mutfak tüpü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken depo sahibi ise gözaltına alındı.

(Şİ-SD-Y)



18.08.2017 18:32:03 TSI

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