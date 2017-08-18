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Taşköprü'de yabancı gruplarla resepsiyon yapıldı



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi, bu yıl 31'si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında yerli ve yabancı halk oyunu gruplarına resepsiyon verildi.

Taşköprü Belediye binasında gerçekleşen resepsiyon kapsamında öncelikli olarak festivale katılan yerli ve yabancı gruplar Taşköprü Belediye başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret ettiler.

Daha sonra festivale renk veren KKTC, Meksika, Gürcistan, Romanya, Kırgızistan ve Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Halk oyunu ekipleri Belediye başkanı Hüseyin Arslan'a yörelerine ait ürünleri takdim etti. Taşköprü belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise folklor ekiplerine çiçek ve sarımsak takdim etti.

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ekiplerin festivallerine iştirak etmelerinden ve renk katmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Törenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

(Vİ-



18.08.2017 18:40:36 TSI

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