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Başkan Toçoğlu ve Sakaryalı vekiller, traktör kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:38
Başkan Toçoğlu ve Sakaryalı vekiller, traktör kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti
Başkan Toçoğlu ve Sakaryalı vekiller, traktör kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Milletvekilleri Uncuoğlu, Üstün ve Yavuz Hendek'te traktör kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti. Heyet, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'den bilgiler alarak, yaralılarla görüştü. Yaralılarla ilgilenildiği ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. Milletvekili Uncuoğlu, "Derinden yaralandık, hepimizin başı sağolsun" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Milletvekilleri Recep Uncuğlu, Ali İhsan Yavuz ve Ayhan Sefer Üstün, Hendek'te yaşanan elim kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Heyet, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'den bilgiler aldı, odalarda tek tek yaralılarla görüştü. Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgilendiği ve tüm ihtiyaçların karşılanacağı belirtildi.
AK Parti MKYK Üyesi Recep Uncuoğlu, "Elim bir kaza yaşandı. Şehrimizin Hendek ilçemizin Çamlıca Mahallesi'nde fındık işçilerimizi taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada maalesef hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi altında olan 9 yaralımızdan 1'i yoğun bakımda. Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yaralılarımızı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ediyoruz" dedi.
Uncuoğlu, "Mardin Kızıltepe'den bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına, ailelerine ve tüm Mardin Kızıltepeli hemşerilerimize sabırlar diliyorum. Gerçekten bizi derinden yaralayan, talihsizlik sonucu meydana gelen bir kaza. Tedavisi devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse Valiliğimiz cenazeleri Mardin'e nakilleri konusunda gerekli tüm çalışmaları ilk andan itibaren sürdürüyorlar. Yetkililerden devamlı bilgi alıyoruz. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Hangi şartta olursak olalım tedbiri elden bırakmamız lazım" diye konuştu. Başkan Toçoğlu, Milletvekili Uncuoğlu, Üstün ve Yavuz açıklamaların ardından tedavi altında olan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dilekleini ilettiler.
(BCT-

18.08.2017 18:40:50 TSI
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